YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstediği üniversitede okumanın hayalini kuran binlerce kişi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak ve tüm detayları araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...
YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?
YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı 172,5 olarak 172,5 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabilecekler. Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)7 Mar 2022
YKS 2022 NE ZAMAN?
YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk
YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk
YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk