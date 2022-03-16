YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman?

* ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.