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    YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman?

    Üniversite hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022 sorusuna yanıt arıyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na üniversite eğitimi almak isteyen herkes katılmak zorunda. 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıranlar geç başvurularını 16-17 Mart tarihlerine yapabilecek. Peki YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman?

    takvim.com.tr
    YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022?

    YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İstediği üniversitede okumanın hayalini kuran binlerce kişi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılacak ve tüm detayları araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2022?

    YKS başvuru ücreti başvuru sürecinde 115 lira olarak belirlenmişti. YKS geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı 172,5 olarak 172,5 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

    11 Şubat-7 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihinde) 2022-YKS başvurularını yapabilecekler. Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)7 Mar 2022

    YKS 2022 NE ZAMAN?

    YKS 1. OTURUM TYT TARİHİ: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10.15, 165 dk

    YKS 2. OTURUM AYT TARİHİ: 19 Haziran 2022 Pazar 10.15, 180 dk

    YKS 3. OTURUM YDT TARİHİ: 19 Haziran 2022 15.45, 120 dk

        BARAJ PUANI KALDIRILDI!

        * YÖK puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT'de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak.

        * AYT'ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan Baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT'nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar sıralama barajı olmayan o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak.

        * Yabancı Dil Testi'nde (YDT) de baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların puanları hesaplanacak.

        * ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.
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        Haberler Güncel YKS geç başvuru ücreti ne kadar 2022? YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti hangi bankalara yatırılıyor? 2022 YKS ne zaman?
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