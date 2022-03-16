Yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili? 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi! Berat Kandili hangi gün?

Mübarek üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Bu kapsamda da kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere Regaib ve Miraç kandilleri yakın bir zamanda idrak edildi ve sırada Berat Kandili var. Peki, yarın kandil mi? 17 Mart 2022 yarın ne kandili? İşte 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimine dair bilgiler!
YARIN KANDİL Mİ?
Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili bu yıl 17 Mart'ta idrak edilecek.
📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.
Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.
Peygamberimizin Berat Kandili'nde okuduğu dua
Fikriyat'ın haberine göre, Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:
"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)