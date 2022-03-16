Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır?

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gününde idrak ediliyor. Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan bu mübarek günü vatandaşlar ibadet, dualarla geçirecek ve dini vazifelerini yerine getirecek. Bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır? İşte cevaplar...

TESPİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

İşte kılınışı;