Tesbih namazı nasıl kılınır? Berat Kandili kılınışı! Berat Kandili'nde kılınan tesbih namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Berat Kandili bugün milyonlarca vatandaş tarafından idrak ediliyor. Berat Kandili ibadetleri vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bu gecede dini vecibelerini yerini getirmek istiyor. Bu nedenle tespih namazına ilişkin bazı hususlar merak konusu oluyor. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Berat Kandili tesbih namazı kılınışı nasıldır? İşte bilgiler...

TESPİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

İşte kılınışı;