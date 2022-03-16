Son dakika: ✈UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 👉 16-17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul'da Perşembe gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası uçak seferleriyle ilgili yeni karar verildi. Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) beklenen yağışı ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki; UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 16-17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı THY, Pegasus, Anadolu Jet uçak seferleri duyuruları...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Son dakika haberine göre THY İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart 2022 tarihinde planlanan 57 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "18 Mart tarihinde İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle MADKOM(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereğince İstanbul Havalimanı kalkışlı 57 seferimiz iptal edilmiştir" denildi.
Söz konusu tarihte seferi iptal olan yolculardan uçuş saatine kadar, THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkeziyle ve bileti satın almış oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilecekleri belirtildi.