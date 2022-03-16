Son dakika: ✈UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 👉 16-17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul'da Perşembe gününden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası uçak seferleriyle ilgili yeni karar verildi. Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (THY) beklenen yağışı ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki; UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 16-17-18 Mart İstanbul uçak seferleri durduruldu mu? Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı THY, Pegasus, Anadolu Jet uçak seferleri duyuruları...