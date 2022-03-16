Ramazan ayında neler yapılır neler yapılmaz? Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Farz olan ibadetler...

Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan'da neler yapılmaz? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Kutsal kitabımız Kur-an'ı Kerim'in indiği ay olan Ramazan ayında dini ibadetleri yerine getirmek büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bazı davranışlarında da yapılmaması gerekiyor. Müslüman aleminin merak ettiği bilgileri haberimizde derledik.
RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?
Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak, ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak, bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kuran okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir.
Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple, namazları ve duaları cemaatle yapmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca orucu açmadan önce mutlaka iftar duası okuyarak, orucu daha bereketli hale getirmelisiniz.
Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;
1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.
2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,
3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,
4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,
5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,
6- Sahur yapmak,
7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.
8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,
9- Ramazan umresi yapmak,
10- Sabır dilemek,
11- Af dilemek.