En güzel, dualı (RESİMLİ - RESİMSİZ) BERAT KANDİLİ mesajları 2022! Anlamlı hadisli Berat Kandili mesajları! Kandil sözleri kısa uzun...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI SÖZLERİ 2022!

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ey affı tecyizesinin önünde rahmet tahtının sultanı! İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz. Hayırlı Kandiller.

Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve ihvanına, Senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salât ve selâm et, bize ve dinimize selâmet ver. Âmin! Hayırlı Kandiller.

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz, sözü İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Subhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdulillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Berat Kandiliniz Mübarek olsun.