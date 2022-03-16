DİYANET Berat Kandili VAAZ örnekleri 2022! 🤲🏻Berat gecesine mahsus ibadetler var mıdır? Berat Kandili duaları, tesbihleri, zikirleri!

Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili, Müslümanların günahlarının affı için tövbe kapılarının açıldığı mübarek günlerdendir. Berat Kandili gecesinde eller semaya yükselecek ve ibadetler gerçekleştirilecektir. Peki, Berat Kandili duası nelerdir? Berat gecesi hangi dualar yapılır? Berat Kandili'nde hangi zikir ve teşbihler çekilir? İşte merak edilenler!
ÖRNEK VAAZ - BERAT KANDİLİ
"Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. (Onlar ziyanda değillerdir)."
Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kapsadığı alan itibariyle oldukça küçük, ancak ihtiva ettiği anlam itibariyle ve İmam-ı Şafii'nin deyimiyle Kur'an'ın üçte birine denk düşen bu suresinde vakit kavramına dikkat çekilmekte ve ona kasem edilmektedir. Yüce Allah'ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerinden biri de zamandır. O nedenle hepimiz Cenab-ı Hakk'ın uğruna yemin ettiği bu olguyu ziyan etmemek ve iyi değerlendirmek zorundayız. Üstelik mensup olduğumuz din, kişiden talep ettiği ibadetleri belirli vakte bağlamış, hatta vakti ibadetin şartlarından biri saymış- tır. Ramazan gelmeden oruç tutamıyor, vakti girmeden iftar edemiyoruz. Yine vakti gelmeden ezan okuyamıyor, namaz kılamıyoruz.
Hz. Peygamber de değişik hadis-i şeriflerinde insanları Allah'ın verdiği maddî ve manevî nimetlerin kıymetini takdir etmeye çağırırken; bunlar arasında zamanı özellikle zikreder:
"Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin: Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin, fakirlik gelmeden önce zenginliğin."
Peygamberimiz başka bir hadislerinde kıymeti iyi takdir edilemeyen iki nimetten birinin boş zaman olduğunu belirtmektedir. Bütün bu ifadelerden hareketle hayat ve zamanı bize Allah tarafından verilen bir emanet olarak algılamalı ve ona göre değerlendirmeliyiz.
Şüphesiz maddeten ve manen ilerlemenin, teknik ve medeniyet yarışını kazanabilmenin yolu da zaman sermayesini en verimli bir şekilde değerlendirmekten geçmektedir. Zamanlarını verimli bir şekilde kullanmasını bilmeyenler ya da tamamen israf edenler; teknik güce, mede-ni üstünlüğe, ekonomik bağımsızlığa sahip olamazlar. Çünkü başarının ve ilerlemenin önün-deki en büyük engellerden biri zaman israfıdır. Maalesef günümüzde pek çok kimse vakit yok-luğundan şikâyet etmektedir. Kime sorsanız, zamanı pek yoktur. Hâlbuki lüzumsuz ve faydasız işlerin peşinden koşuşturmaktan, ya da boşa zaman harcamaktan hayatî önem arz eden işleri yapmaya zaman kalmamaktadır.
Unutmayalım ki, kaybedilen birçok şey telafi edilebilir, servetler yeniden kazanılabilir, insan zamanla mal, mülk ve servet sahibi olabilir, ama boşa geçirdiği zamanını ve gayesinin dışında harcadığı ömür sermayesini asla geri getiremez. "Vakit nakittir", "Vakitlerle yakutlar satın alınabilir ama yakutlarla vakitler satın alınamaz" gibi ata sözleri bu hususu en güzel şekilde ifade etmektedir.
Bu nedenle yüce Allah, Asr suresinin başında asra/zamana yemin ederek onun insan hayatın-daki yerine ve önemine dikkat çekmekte; kendilerine verilmiş olan ömür sermayesini, fay-dasız işlerle, inkâr ve günahla hak ve hakikatten uzak bir şekilde tüketen ve böylece zaman-larını israf edenlerin sonlarının hüsran olacağını hatırlatmaktadır.
Seleften biri de; 'Asr suresinin manasını pazarda buz satan birinden öğrendim' diyor. O şahıs sabahleyin pazara çıkar ve şöyle seslenirdi: 'Sermayesi eriyen bu adama acıyın!... Sermayesi eri-yen bu adama acıyın!...' Onun bu sözünü işitince; 'İşte insanın hüsranda/zarar ve ziyan içerisin-de olmasının anlamı budur' dedim. Çünkü insana verilen ömür de buz gibi her saniye erimek-tedir. Eğer insan, ömrünü ziyan eder, maddî ve manevî herhangi bir şey kazanmaz veya ömrü-nü yanlış yerlerde tüketir ve böylece zaman israfında bulunursa, bu durum insanın hüsranına neden olur."
Mazi-hal-müstakbel her üçü de vakitle ilintili kavramlardır. Hiç şüphesiz her üçü de önemlidir. Bu nedenle insan maziyi düşünerek ibret almalı, yaptığı hatalardan pişmanlık duyarak doğ-ruyu bulmalı ve gençliğinin ne çabuk gittiğini hesap ederek kendine çeki-düzen vermelidir! Ancak bütün bunlar yapılırken sadece geçmişi düşünmek ve geçmişle uğraşmak, hâli ziyan et-mekten başka bir işe yaramaz. Gelecekle meşgul olmak da öyledir. Nitekim milli şairimiz Mehmet Akif;
"Geçen geçmiştir artık, ân-ı müstakbelse müphemdir.
Hayatından nasibin bir şu geçmek isteyen demdir" derken,
Bir diğer şair;
"Geçti mazi, çekme istikbale gam,
Gün bugün, saat bu saat, dem bu dem" ifadesini kullanmaktadır.