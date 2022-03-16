Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Diyanet Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? İşte niyet getirme şekli...

İslam aleminin bugünlerde odaklandığı konuların başında Berat Kandili geliyor. Bu önemli günde oruç tutulup tutulmayacağı, sevabı ve Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdeleyen Berat Kandili'nde yapılması gerekenler tek tek açıklandı. Peki Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Diyanet Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Berat Kandili'nde yapılması gerekenlerin tümü haberimizde...
BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?
Kandillerde oruç tutulup tutulmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Berat Kandilinde oruç tutmak isteyenler Ramazan ayındaki oruçlara niyet eder gibi, kandil günü için de sahura kalkıp niyet edebilirler. Berat Kandili orucu için "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyerek niyet edebilirsiniz.
BERAT GECESİ TESBİHLERİ NELERDİR?
Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:
(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)
Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;
(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).