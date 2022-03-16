Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Faziletleri nelerdir?

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu fazileti nelerdir? Bu yıl 27 Mart tarihinde idrak edilecek Berat Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar okunacak ve eller semaya açılacak. Peki, kandilde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün? Berat Kandili orucu faziletleri haberimizde!

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet 2021 takvimine göre Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;