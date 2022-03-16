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    • 16.03.2022 23:19
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    • 16.03.2022 23:19
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    🙏Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu için ne zaman, saat kaçta niyet edilir?

    İslam alemi için son derece önemli olan Berat Kandili ile ilgili detaylar bugün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berat Kandili, Diyanet takvimine göre 17 Mart 2022 Perşembe günü tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Son derece önemli olan bugünde vatandaşlar dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Berat Kandili orucu saat kaçta açılır?

    takvim.com.tr
    Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

    Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu kapsamda Berat Kandili'nde vatandaşlar Bart Kandil orucuna nasıl niyet edilir sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda Berat Kandili orucu saat kaçta açılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günah yükünden kurtulacağı umularak Şaban ayının on beşinci gecesine Berat gecesi denmiştir. Peki, Berat Kandili orucu için ne zamana kadar niyet edilir? İşte detaylar!

    BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Mübarek Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandilinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenlere ağırlık veriyor. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir.

    BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR? KANDİL ORUCUNA SABAH NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?

    Beraat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir. İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir. İftarın ardından ibadetlere başlanarak bütün gece Allah zikredilerek Beraat gecesi idrak edilir.

        BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

        "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

        BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

        Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Beraat kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.

        "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
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        Haberler Güncel 🙏Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Kandil orucu kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu için ne zaman, saat kaçta niyet edilir?
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