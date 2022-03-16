🙏Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Berat Kandili orucu için ne zaman, saat kaçta niyet edilir? Kandil orucu kaç gün tutulur?

İslam alemi için son derece önemli olan Berat Kandili ile ilgili detaylar bugün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berat Kandili, Diyanet takvimine göre 17 Mart 2022 Perşembe günü tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Son derece önemli olan bugünde vatandaşlar dua edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, Berat Kandili orucuna nasıl niyet edilir? Berat Kandili orucu saat kaçta açılır?
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Mübarek Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandilinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenlere ağırlık veriyor. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir.
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR? KANDİL ORUCUNA SABAH NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?
Beraat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir. İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir. İftarın ardından ibadetlere başlanarak bütün gece Allah zikredilerek Beraat gecesi idrak edilir.