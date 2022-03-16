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    • 16.03.2022 15:58
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    • 16.03.2022 15:59
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    Berat Kandili namazı kılınışı! Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili gecesi namazı kılınırken okunan dualar...

    Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili namazı kılınışı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandil gecesi namaz kılmak ve ibadet yapmak isteyen vatandaşlar Berat Kandili namazı hakkında sorgulama yapıyor. Yarın mübarek üç aylar içerisinde yer aşan Berat Kandili idrak edilecek ve tüm illerden Müslüman alemi ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Peki, Berat Kandili'nde kılınacak namazlar hangileri?

    takvim.com.tr
    Berat Kandili namazı kılınışı!

    Berat Kandili namazı kılınışı nasıl? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesi kılınacak namazlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kandil gecesi namazlar kılınacak, dualar edilecek ve dualar okunacak! Peki Kandil gecesinde kılınacak namazlar hangileri? Berat Kandili namazı kaç rekat? İşte namaz kılmak isteyenlerin merak ettiği bilgiler!

    BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir.

    Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

    Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

    Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

        100 REKATLIK BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

        100 Rekatlık Namaza "Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza.Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpden,dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına,hayır namazına" diye niyet edilebilir.

        Her rek'atte bir Fatiha 10 ihlası şerif okunur. İki rek'atte bir selam verilerek 100 rek'ata tamamlanır. 100 rek'at namazı ara vermeden kılmak şart olmamakla birlikte dinlenerek kılınabilir. 100 Rekatlık namazın vakti, yatsı namazıyla başlayıp, imsak kesilinceye kadar devam eder.

        Namaza yatsıdan sonra başlanabilir. 100 rekatlık namazda okunan ihlası şerifleri 10 okumak yerine her rekatte 100 def'a okuyarak 10 selamda da kılınabilir. Ancak 50 selam ile 100 rek'at kılmak daha faziletlidir.Zira bu namazın özelliği, yapılan secdelerin çok olmasıdır.

        2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

        1. Rekat

        "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.
        "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
        Subhaneke'yi okuruz.
        Euzü-besmele çekeriz.
        Fatiha okuruz.
        Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
        Rüku'ya gideriz.
        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

        2. Rekat

        Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
        Besmele çekeriz.
        Fatiha okuruz.
        Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
        Rüku'ya gideriz.
        Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.
        Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
        "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

        NAFİLE NAMAZ KAÇ REKATTIR?

        Nafile Namaz 2 rekat olarak kılınabilir.

        NAFİLE NAMAZ NE ZAMAN KILINIR?

        Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.
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        Haberler Güncel Berat Kandili namazı kılınışı! Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili gecesi namazı kılınırken okunan dualar...
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