Berat Kandili namazı kılınışı! Berat Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Berat Kandili gecesi namazı kılınırken okunan dualar...

2 REKAT NAFİLE NAMAZIN KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.