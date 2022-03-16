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    • 16.03.2022 23:16
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    • 16.03.2022 23:16
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    Berat Kandili hangi gün? Yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili? 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi!

    Mübarek üç ayların içerisinde pek çok önemli gün yer alıyor. Bu kapsamda da kandil günleri ve tarihleri İslam alemi tarafından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere Regaib ve Miraç kandilleri yakın bir zamanda idrak edildi ve sırada Berat Kandili var. Peki, yarın kandil mi? 17 Mart 2022 yarın ne kandili? İşte 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimine dair bilgiler!

    takvim.com.tr
    Yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili?

    Ramazan ayı için geri sayım devam ederken kandil günleri hakkında araştırmalar hız kazandı. 17 Mart Perşembe yani yarının kandil olup olmadığını merak eden vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimi ve kandil günleri bu nedenle merak ediliyor. Peki, yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili? İşte 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi!

    YARIN KANDİL Mİ?

    Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

    Berat Kandili bu yıl 17 Mart'ta idrak edilecek.

    📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

    Berat, Allah'ın affı, günah, borç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir.

    Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiği için Berat adı verilen bu mübarek gün Şaban ayının on beşinci gecesidir.

    Peygamberimizin Berat Kandili'nde okuduğu dua

    Fikriyat'ın haberine göre, Berat gecesi hakkında Allah Resulü (sav) şöyle buyurmuştur:

    "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) müptela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?" buyurur." (İbn Mâce, H. no: 1388)

        ➡ Peygamber Efendimiz (sav), Berat gecesinde şu duayı okurdu:

        "Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

        Anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, sen kendini övdüğün gibisin."

        BERAT KANDİLİ'NDE NE OLMUŞTUR?

        ➡ Duhân suresinde Kur'an'ın "mübarek bir gecede" nâzil olduğu ifade edilmektedir:

        "Hâ-mîm. Aydınlatan kitaba yemin olsun! Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız."

        ➡ Kurʼan-ı Kerim'in indirildiği düşünülen iki mübarek gece vardır. Bunlar Berat Kandili ve Kadir gecesidir.

        ➡ Müfessirler, Kur'an'ın tamamının Berat gecesinde levh-i mahfûzdan dünya semasına indiğini, Kadir gecesinde ise ayetlerin aralıklarla nazil olmaya başladığını düşünür.

        ➡ Bundan dolayı da Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim'in çokça okunması tavsiye edilir.

        İbn Mesut'tan (ra) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (sav), şöyle buyurdu:

        "Kim Kur'an-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)

        📚 İBN MESUT KİMDİR?
        Abdullah bin Mesud, annesi ve kardeşi ile ilk Müslümanlardandı. Kendini İslam'a ve Peygamber Efendimizin (sav) hizmetine adadı. Kâbe'de Kur'an okuyan ilk sahabi olan Abdullah bin Mesud, ümmetin firavunu sayılan Ebu Cehil'i öldürdü. Sahabe arasında ahlâk ve yaşayış bakımından Resulullah'a en çok benzeyen kişi olarak kabul edilirdi.

            Berat Kandil'inde yapılacak ibadetler

            ➡ Mübarek gün ve geceler, Müslümanların kulluğu üzerinde düşünmesi, geçmişini muhasebe ederek geleceğini planlaması için büyük bir fırsattır. Bundan dolayı günahlarımıza tövbe edip, alem-i İslam için dua edilmelidir.

            ➡ Alimler, bu gece kaza namazı kılınmasını tavsiye edilmiştir.

            ➡ Bu gece, yüce Allah, ilahi rahmetini bol bol indirip rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açar.

            Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

            İbni Abbas (ra) dan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler Mikail (as) a verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (as) a verilir, Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil (as) a verilir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defterlerde de Azrail (as) a teslim edilir. Fahrettin Razi' nın açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülasetü'l-Beyan. 13.5251)
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            Haberler Güncel Berat Kandili hangi gün? Yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili? 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi!
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