Berat Kandili hangi gün? Yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili? 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi!

YARIN KANDİL Mİ?

Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü yani yarın İslam alemi tarafından idrak edilecek. Vatandaşlar bu mübarek günü dua ve ibadetlerle geçirecek. Eller dua etmek için semaya yükselecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili bu yıl 17 Mart'ta idrak edilecek.

📌Arapça "berâet" kelimesinin Türkçeleşmiş hali olan berat, Kur'an-ı Kerim'de "berae" kökü geçer. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.