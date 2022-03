Berat Kandili hangi gün? Yarın kandil mi? 17 Mart Perşembe yarın ne kandili? 2022 Diyanet dini ve kandil günleri takvimi!

Berat Kandil'inde yapılacak ibadetler

➡ Mübarek gün ve geceler, Müslümanların kulluğu üzerinde düşünmesi, geçmişini muhasebe ederek geleceğini planlaması için büyük bir fırsattır. Bundan dolayı günahlarımıza tövbe edip, alem-i İslam için dua edilmelidir.

➡ Alimler, bu gece kaza namazı kılınmasını tavsiye edilmiştir.

➡ Bu gece, yüce Allah, ilahi rahmetini bol bol indirip rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açar.

Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

İbni Abbas (ra) dan rivayet edildiğine göre, hikmetli işlerin ayırt edilmesi şu şekilde cereyan etmektedir: Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır. Rızıklar, eceller, zenginlik, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu esnada kaydedilir. Rızıkla alakalı defterler Mikail (as) a verilir. Savaşlarla ilgili defterler Cebrail (as) a verilir, Ameller nüshası dünya semasında görevli melek olan İsrafil (as) a verilir. Ölüm ve musibetlerle ilgili defterlerde de Azrail (as) a teslim edilir. Fahrettin Razi' nın açıklamasına göre bu defterlerin düzenlenmesi Berat Gecesinde başlar, Kadir Gecesinde tamamlanarak her defter sahibine teslim edilir. (Hülasetü'l-Beyan. 13.5251)