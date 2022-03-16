Berat Kandili duası! Berat Kandili'nde okunacak dualar, sureler hangileri? Berat Kandil'i gecesi Türkçe duası, Arapça okunuşu...

İslam alemi bu mübarek kandil gecesinde ibadetlerini yerine getiriyor. Berat Kandili okunacak dualar ve Berat Kandili duası vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Türkçe Arapça kandil gecesi duaları arama motorlarında sorgulanıyor. Berat Kandili tüm faziletiyle 27 Mart gecesi idrak edilecek. Kandil gecesinde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek. İşte Berat Kandili duası ve okunacak dualar...
BERAT KANDİLİ OKUNACAK DUALAR!
Ellerin semaya açılacağı, duaların edileceği, ibadetlerle geçecek olan bu mübarek gecede Kur'andan sureler okumak büyük önem taşımaktadır. Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli, Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.
BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER VE DUALAR
Şa'ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunmalıdır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."