🤲🏻Berat gecesine mahsus ibadetler var mıdır? Berat Kandili duaları, tesbihleri, zikirleri! DİYANET Berat Kandili VAAZ örnekleri 2022!

BERAT GECES─░NE MAHSUS ─░BADETLER VAR MIDIR?



Hz. Peygamber'in ┼č├óban ay─▒na ve ├Âzellikle bu ay─▒n on be┼činci gecesine ayr─▒ bir ├Ânem vererek onu ihya etti─čine dair di─čer rivayetleri g├Âz ├Ân├╝ne alan baz─▒ ├ólimler bu geceyi namaz k─▒larak, Kur'an okuyarak ve dua ederek ge├žirmenin sevaba vesile olaca─č─▒n─▒, bu geceye mahsus olmak ├╝zere belli baz─▒ ibadet ve kutlama ┼čekilleri ihdas edip ├ódet haline getirmenin ise dinde yeri bulunmad─▒─č─▒n─▒ s├Âylemi┼člerdir.

Asl─▒nda biz, zaman─▒n bizzat kendi varl─▒─č─▒ndan kaynaklanan bir de─čeri olmad─▒─č─▒n─▒ bilmekteyiz. Allah Ras├╗l├╝'n├╝n bu ba─člamda haber verdi─či ├Âzel zaman dilimlerini hikmet boyutu ├žer├ževe-sinde de─čerlendirerek, insanlar i├žin g├╝nahlar─▒n─▒n aff─▒na vesile k─▒l─▒nm─▒┼č ilahi l├╝tuf zamanlar─▒ olarak g├Ârmek yerinde olacakt─▒r.

Allah (c.c.)'─▒n her g├╝n ve gecesi, mukadder oldu─ču, bir g├╝n ve gecenin di─čerinden farkl─▒ yarat─▒l─▒┼čta olmad─▒─č─▒ halde, baz─▒ g├╝n ve gecelerin di─čerinden ayr─▒l─▒┼č─▒n─▒n hikmet ve maslahat─▒ da buradad─▒r. Yeknesak bir hayat tarz─▒ i├žinde devam eden gecelerde bir ayr─▒l─▒k, farkl─▒l─▒k duyacak, kendini kontrol edip, hayat─▒na ├žeki d├╝zen verecektir ki, di─čer g├╝n ve gecelerde farkl─▒ bir zaman─▒, hikmetine uygun ┼čekilde ya┼čam─▒┼č olsun.

Eskiler geceyi, (ihya) diye isimlendirirlerdi. (─░hya) kelimesinin manas─▒ diriltmek, canland─▒r-makt─▒r. Demek ki b├Âyle gecelerden istifade edemeyen, yeni bir fikir ve mana alamayanlar ge-ceyi ihya edememi┼čler, belki de ├Âld├╝rm├╝┼člerdir.

Gecenin ihyas─▒n─▒n nas─▒l olaca─č─▒n─▒ soranlar, i├ž alemlerine dalmal─▒, tefekk├╝r etmeli, ge├žmi┼čini bir bir hayalinde canland─▒r─▒p, mukayeseler yapmal─▒d─▒r. ├ľm├╝r ├žok k─▒sa… G├Âz a├ž─▒p kapan─▒ncaya ka-dar ge├žmektedir. Hayat her an sona erebilmektedir. Ge├žen sene beraber oldu─čumuz, kendi-siyle muhabbet edip g├╝l├╝p e─člendi─čimiz nice insanlar aram─▒zdan ayr─▒ld─▒. Bizlerde bir g├╝n sev-diklerimizden, bu d├╝nyadan ayr─▒l─▒p gidece─čiz. Hi├žbir insan d├╝nya hayat─▒nda baki de─čildir. ├ľl├╝mle bitecek olan bu k─▒sa d├╝nya hayat─▒nda yapm─▒┼č oldu─čumuz ┼čeyler ahiret ya┼čant─▒m─▒z─▒ belirleyecektir. ─░┼čte bu gecelerin ├Ânemi ├Âl├╝m akla geldik├že bir kat daha artmaktad─▒r. ├ç├╝nk├╝ bu geceler f─▒rsat gecesidir. Bu gecede t├Âvbe ve isti─čfarda bulunal─▒m. ├ç├╝nk├╝ Rabbimizin bizlere m├╝jdesi var. Bu m├╝jdeden yararlanmak i├žin g├╝nahlar─▒m─▒za, isyanlar─▒m─▒za ve hatalar─▒m─▒za t├Âvbe edelim, ba─č─▒┼članma dileyelim. ├ç├╝nk├╝ Allah(c.c) t├Âvbe edenin t├Âvbesini kabul etmekte-dir. Nitekim Cenab-─▒ Hak ayeti kerimede ┼č├Âyle buyurmaktad─▒r.



"Ey iman edenler! Allah (c.c)'a i├žtenlikle t├Âvbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin k├Ât├╝l├╝k-lerinizi ├Ârter, peygamberi (sas) ve onunla birlikte iman edenleri utand─▒rmayaca─č─▒ g├╝nde Allah (c.c) sizi, i├žlerinden ─▒rmaklar akan cennetlere sokar. Onlar─▒n nurlar─▒ ├Ânlerinden ve sa─člar─▒ndan ayd─▒nlat─▒r, gider. "Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim i├žin tamamla, bizi ba─č─▒┼čla; ├ž├╝nk├╝ senin her ┼čeye hakk─▒yla g├╝c├╝n yeter" derler."



Bu m├╝barek geceler bizlere bir ┼čeyler kazand─▒rmal─▒, yeni kararlar ve fikirlere sahip olmam─▒za vesile olmal─▒. E─čer geceye giri┼čimizle ├ž─▒k─▒┼č─▒m─▒z bir olmu┼čsa, yani ondan evvelki halimizle, son-raki halimiz ayn─▒ ise geceyi hakk─▒yla ihya edememi┼čizdir. Bu gecede nefsimizin ve hayat─▒m─▒z─▒n muhasebesini yapal─▒m. Her g├╝n artan g├╝nah y├╝k├╝nden kurtulmak i├žin Allah'─▒n bizlere bah-┼četti─či Berat gecesi l├╝tfundan istifade edelim ve t├Âvbe edelim. Uyan─▒k bir kalple Allah'a dua ve niyazda bulunal─▒m. Y├╝ce Rabbim ramazan ay─▒n─▒n m├╝jdecisi Beraat kandilimizi m├╝barek ey-lesin. G├╝nahlar─▒m─▒z─▒n aff─▒na vesile eylesin. Habibinin ┼čefaatine bizi nail eylesin. Sevdikleriyle ve sevdiklerimizle beraber nice m├╝barek geceleri, manen en ├╝st seviyede ya┼čamay─▒ bizlere na-sip eylesin.