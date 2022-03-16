📌17 Mart Perşembe ne kandili? Bugün kandil mi? 📅2022 DİYANET KANDİL TAKVİMİ

İslam dünyası için önemli günlerden birine giriyoruz. Kandil günleri müslümanlar açısından kutsal günlerimizden bir tanesi. Bu önemli günde namaz kılmak, dua etmek, oruç tutmak kısaca ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kandil gecesi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler nelerdir? 17 Mart Perşembe ne kandili? Bugün kandil mi? İşte 2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ve diğer tüm detaylar...
BUGÜN NE KANDİLİ?
17 Mart Perşembe günü Berat Kandili idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece eda edilmektedir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 kandil takvimi;
01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili
27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili
17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili
27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi
07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili
BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
KANDİL GÜNLERİ NASIL BELİRLENİR?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.