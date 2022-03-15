Ramazan ayı ne zaman? 2022 Ramazan ayı orucu hangi tarihte başlayacak? Ramazan ayının önemi, yapılacak ibadetler nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslam dünyasında Ramazan ayının önemi büyüktür ve oldukça faziletlidir, bolca ibadetlerin yapılacağı, 30 gün orucun tutulacağı, zekat fitre verileceği bu anlamlı ay ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba