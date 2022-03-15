En kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde? 2022 Ramazan ayında bu sene kaç saat oruç tutulacak?

👉2022 RAMAZAN AYINDA BU SENE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

Her sene ramazan yaklaşınca ramazan orucu ne vakit başlıyor sorusundan sonra akıllara gelen başka soru da ramazan orucu ne vakit bitiyor olur.

Her sene akıllarda soru işaretine sebep olan ramazan ayı kaç gün içeriğine bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı en net cevabı verdi.

Oruç tutacak bireylerin 2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk oruçlarını açması bekleniyor.

Bu süreden itibaren 30 gün süresince oruç tutulacak ve 1 Mayıs 2022 Piyasa arefe gününde son oruç tutulacaktır. Toplam 30 gün süresince yeme içme eylemini kısıtlı şekilde yaşayacak olan Müslüman alemi, bu devresinin sonucunda Ramazan Bayramı ile 2022 senelerin ramazan devresini bitirmiş olacak.