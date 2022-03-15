Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi var

Kabine Toplantısı'nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.