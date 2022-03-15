Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Masada Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi var

Kabine, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Türkiye'nin diplomasi atağı ile birlikte yürüttüğü yoğun temaslar değerlendirilecek. Ekonomik gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.
DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR, KALICI ATEŞKES ÇABALARI, YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna olacak.
Kabine Toplantısı'nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.
Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.