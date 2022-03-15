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    • 15.03.2022 17:25
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    Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi var

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.10'da toplandı. Kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna savaşı... Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı

    Kabine, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 17.10'da toplandı. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler toplantının öncelikli gündemi olacak. Türkiye'nin diplomasi atağı ile birlikte yürüttüğü yoğun temaslar değerlendirilecek.

    Ekonomik gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.


    DEVAM EDEN ÇATIŞMALAR, KALICI ATEŞKES ÇABALARI, YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
    Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi Ukrayna olacak.

    Kabine Toplantısı'nda, bölgedeki son durum değerlendirilecek. Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

    Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar görüşülecek. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik devam eden çalışmalar da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında olacak.

        EKONOMİ, TOPLANTININ GÜNDEMİNDE OLACAK
        Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi.

        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

        Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.
        Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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