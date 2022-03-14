Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler! Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Kur'an-ı Kerim'in indiği, İslam'ın temel ibadetlerinden olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için en kutsal ay olan "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan-ı Şerif, İslam alemi tarafından ibadetlerle geçirecek. Peki, Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte Ramazan ayı ile ilgili ayet ve hadisler

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

İşte Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler;