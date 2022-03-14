Oruç hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Diyanet takvimi…

Oruç hangi gün başlıyor? 2021 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İslam'ın 5 şartından biri olan oruç tutma ibadeti büyük önem taşır ve Ramazan ayı boyunca Müslüman alemi oruç tutar. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" buyurmuştur. Peki 2021 yılında ilk oruca hangi gün kalkılacak? İşte yanıtı…
İLK ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2021 Yılı dini günler listesi belli oldu. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan dini günler listesine göre Ramazan Başlangıcı 13 Nisan 2021 Salı gününe denk geliyor. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ardından kutlanacak olan dini bayramımız Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının 2. günü 14 Mayıs Cuma, 3. günü ise 15 Mayıs Cumartesi.