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    • 14.03.2022 14:14
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    Başkan Erdoğan sağlıkçıların zammını açıklıyor | Doktor, diş hekimi, hemşire... Sağlıkçıların maaşlarına zam!

    Son dakika haberi! Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Düzenleme ile sağlıkçıların maaşlarında önemli bir artış sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlıkçılara verilecek zamları açıklıyor.

    Sağlıkçıların maaşlarına zam

    Sağlık çalışanlarının özlük haklarında düzeltme yapılmasına yönelik bir süredir devam eden çalışmada sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde sağlıkçılara verilecek zamları açıklıyor.

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    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;


    Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Salgında gece gündüz gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarımızın tamamına şükranlarımı sunuyorum.

    Ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın, dünyadaki en büyük mutluluğu bir nefes sıhhat olarak tarif etmesi boşuna değildir. Dünya Sağlık Örgütü ise sağlık kavramını, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlıyor. Bu aynı zamanda sağlık hizmetlerini dünyanın en büyük sektörlerinden biri haline de getirmiştir. Ülkemizi küresel sağlık sistemi içinde mümkün olan en iyi yere getirmek istiyoruz.

    Düzenleme hızla Meclis'e getirilip yasalaştırılacak. Sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin yasa teklifi bir süre önce TBMM gündemine getirilmişti. Ancak, bazı yeni düzenlemeler yapılması için bu teklif beklemeye alındı. Talepler doğrultusunda değişiklikler yapıldı.


    MAAŞLAR ARTIYOR
    Düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler ile olacak. Bu kapsamda uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık bir artış sağlanması bekleniyor. Pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ise maaşlarına 2 bin 500 lira olarak yansıyacak.

    Aile hekimleri sözleşmeli olduğu için onlar ile ilgili düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılabileceği belirtiliyor. Daha önce TBMM'ye sunulan ancak beklemeye alınan teklifte hemşire, acil sağlık görevlisi, ambulans şoförü gibi diğer sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme yer almıyordu. Düzenleme ile onlara dönük de maaş artışları olacak.

        Bu grupta yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarının ise 400-500 lira arasında artması bekleniyor. Düzenlemeden üniversite hastanelerinde görev alan sağlık çalışanlarının da yararlanması sağlanacak. Maaş artışı ek göstergeler ile yapıldığı için bu artış emekli maaşlarına da yansıyacak.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan sağlıkçıların zammını açıklıyor | Doktor, diş hekimi, hemşire... Sağlıkçıların maaşlarına zam!
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