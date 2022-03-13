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    • 13.03.2022 10:26
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    Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!

    İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Perşembe günü başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edilmişti. 13 Mart Pazar günü de bazı bölgelerde yoğun kar yağışının olması nedeniyle yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği akıllarda soru işareti olarak yer edindi. Peki, Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyuru yayınladı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!

    14 Mart İstanbul kar tatili var mı sorularına öğrenciler ve velileri yanıt arıyor. İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. İstanbul'un birçok bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların yarın da tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Ancak bu kararda pazartesi günü yaşanacak hava durumu etkili olacak.

    Pazartesi günü İstanbul'da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



        İstanbul'da kar yağışının Pazar günü saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın bir süre daha gerçekleşeceği öngörülüyor.

        EN SON AÇIKLANAN KAR TATİLİ KARARI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

        İstanbul Valiliği okulların durumu ile ilgili yaptığı açıklamada; "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

        İstanbul Valiliği tarafından okulların tatili olup olmaması hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.
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        Haberler Güncel Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!
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