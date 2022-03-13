14 Mart İstanbul kar tatili var mı sorularına öğrenciler ve velileri yanıt arıyor. İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. İstanbul'un birçok bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların yarın da tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Ancak bu kararda pazartesi günü yaşanacak hava durumu etkili olacak.
Pazartesi günü İstanbul'da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.