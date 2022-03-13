SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi başladı

"TİCARET HACMİNİN 6-7 MİLYAR DOLARA ÇIKMASI İSTİYORUZ"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, AA muhabirine, iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesini iş dünyası olarak olumlu karşıladıklarını belirten Ahmet, "Doğu Bloku'nda savaşın olduğu kritik bir dönemde bu görüşmenin gerçekleştirilmesi oldukça kıymetli. Sınır komşumuz Yunanistan ile böyle bir zamanda bir araya gelinmesi iş dünyası açısından önem taşıyor. Yunanistan ile daha sıkı diplomatik ilişkiler, iş dünyasının da hem cesaretini hem motivasyonunu artıracaktır." dedi.