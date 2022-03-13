Rusya’dan yola çıkan ayçiçek yüklü gemi Boğaz'dan geçti

BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada, yağ tedarikinde yaşanan sorun da görüşüldü.