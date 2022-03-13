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    • Güncel
    • 13.03.2022 21:59
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    • 13.03.2022 22:02
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    Rusya’dan yola çıkan ayçiçek yüklü gemi Boğaz'dan geçti

    Rusya’dan hareket eden 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü ikinci gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geminin, 17 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.

    Beklenen gemi Boğaz’ı geçti

    Rusya'nın Yisk limanından çıkış yapan 5 bin 753 ton ayçiçek yağı yüklü 'M/T Mubariz İbrahimov' isimli gemi saat 20.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.

    17 MART'TA MERSİN LİMANINA VARACAK
    Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.

    Rusya'dan Türkiye'ye gelen ikici ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

    BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
    Azak Denizi'nde mahsur kalan Türk gemileri için harekete geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Rusya'nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin masaya yatırıldığı konuşmada, yağ tedarikinde yaşanan sorun da görüşüldü.

    "GEMİLERE TÜRKİYE'YE GELECEK"
    Görüşme sonrasında Putin, Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisinin Türkiye'ye gitmesi için talimat verdi.

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