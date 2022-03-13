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    • 13.03.2022 21:54
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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular! Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı?

    14 Mart İstanbul kar tatili var mı sorularına öğrenciler ve velileri yanıt arıyor. İstanbul Valiliği kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. İstanbul'un birçok bölgesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler okulların yarın da tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!

    takvim.com.tr
    14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul’da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular!

    İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Perşembe günü başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edilmişti. 13 Mart Pazar günü de bazı bölgelerde yoğun kar yağışının olması nedeniyle yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği akıllarda soru işareti olarak yer edindi. Peki, Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyuru yayınladı mı? İşte merak edilenler!

    YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Pazartesi kar tatili olan iller şöyle:

    RİZE

    Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.

    Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.

    Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kar tatilini şu şekilde açıkladı: "Sevgili atmacalarım; Hafta sonu sizle yazışamadan tatil kararları aldık ama sizden gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki herkes durumdan memnun. Bu sefer müdürler benden rol çaldı, pazartesi için tatil kararını onlar önerdi, atmacalarla görüştük hepsi aynı fikirde dedi. Hayırlı olsun".

    ADIYAMAN

    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi.

    Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.

    BİTLİS

    Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.

    Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.

        ORDU

        Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

        Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

        KASTAMONU

        Kastamonu'nun 5 ilçesinde kar yağışı sebebiyle 14 Mart Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

        Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle bazı ilçelerde eğitim ve öğretime 14 Mart Pazartesi günü 1 gün ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Küre ve İnebolu ilçelerinde tüm okullar tatil edildiği ifade edilirken Bozkurt, Çatalzeytin ve Doğanyurt ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        DİYARBAKIR

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

        HATAY

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

        Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.
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        Haberler Güncel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular! Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı?
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