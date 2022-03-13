İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyurular! Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı?

İstanbul'da yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilerek araştırılmaya başlandı. Perşembe günü başlayan ve etkisini arttıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da okullar 14 Mart'a kadar tatil edilmişti. 13 Mart Pazar günü de bazı bölgelerde yoğun kar yağışının olması nedeniyle yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği akıllarda soru işareti olarak yer edindi. Peki, Yarın okullar tatil mi, ders var mı? 14 Mart 2022 Pazartesi İstanbul'da kar tatili var mı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son duyuru yayınladı mı? İşte merak edilenler!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Pazartesi kar tatili olan iller şöyle:
RİZE
Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı ve buna bağlı riskler değerlendirilerek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi nedeniyle; İlimiz genelinde (ilçelerimiz dahil) tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü 1 (Bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.
Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaklardır." ifadelerine yer verildi.
Rize Valisi Kemal Çeber ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kar tatilini şu şekilde açıkladı: "Sevgili atmacalarım; Hafta sonu sizle yazışamadan tatil kararları aldık ama sizden gelen geri dönüşlerden anlıyorum ki herkes durumdan memnun. Bu sefer müdürler benden rol çaldı, pazartesi için tatil kararını onlar önerdi, atmacalarla görüştük hepsi aynı fikirde dedi. Hayırlı olsun".
ADIYAMAN
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı dolayısıyla taşıma merkezli okullar tatil edildi.
Çelikhan ilçesinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla buzlanma tehlikesinin olması nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu kararınca taşıma merkezli okullar 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi. Alınan karar doğrultusunda ilçede bulunan taşıma merkezli okullarda Pazartesi günü eğitime ara verilecek.
BİTLİS
Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okullar Pazartesi günü tatil edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle, Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy ve beldelerde; her tür resmi ve özel okullarımızda 14 Mart Pazartesi günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" denildi.