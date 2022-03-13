Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı.
Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Başkan Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Başkan Erdoğan ile Scholz baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Scholz ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.
UKRAYNA BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Silahların bir an önce susması için muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefonla görüşüyor.
Erdoğan, geçen hafta Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı. Dün, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da kabul etti. Bugün de Almanya Başkakanı Olaf Scholz ile Beştepe'de bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin ana gündemi Ukrayna'daki son durum olacak.
Aralık ayında göreve başlayan Scholz, başbakan olduktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor.