UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.





Başkan Erdoğan ile Scholz baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek.







Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Scholz ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

UKRAYNA BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan, Ukrayna'da barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Silahların bir an önce susması için muhataplarıyla hem yüz yüze hem de telefonla görüşüyor.

Erdoğan, geçen hafta Ankara'da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırladı. Dün, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i İstanbul'da kabul etti. Bugün de Almanya Başkakanı Olaf Scholz ile Beştepe'de bir araya gelen Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin ana gündemi Ukrayna'daki son durum olacak.

Aralık ayında göreve başlayan Scholz, başbakan olduktan sonraki ilk Türkiye ziyaretini gerçekleştiriyor.