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    • Güncel
    • 13.03.2022 20:19
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    • 13.03.2022 20:31
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    Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

    anya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor. Yarın gerçekleşecek görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

    Olaf Scholz, Başkan Erdoğan görüşmesi yarın

    Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şansölye Scholz'un göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği bu ilk resmi ziyarette, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek.

    İki ülke iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, başta Ukrayna ve Türkiye-AB ilişkileri olmak üzere, diğer güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

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    Olaf Scholz, Başkan Erdoğan görüşmesi yarın
    Haberler Güncel Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor
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