Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası yine ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle yeniden trafiğe kapatıldı. Köprü, dün yine ayrılma nedeniyle kapatılmıştı.
DÜN 5 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA AÇILDI
Köprüdeki bağlantı noktasında dün öğlen saatlerine doğru henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 20 santimetre açılma meydana gelmişti. Bağlantı noktalarından ayrılan köprü 5 saatlik çalışma sonrasında trafiğe açılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün bağlantı derzlerinde açılma yaşanan Unkapanı Köprüsü'nde yapısal bir sorun bulunmadığını söylerken, köprüye ilişkin geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada eleştiri konusu oldu.
TEK İCRAATI DA ELİNDE PATLADI
İmamoğlu'nu eleştiren vatandaşlar, "Aylarca tadilat yapıyoruz diyerek trafiğini felç ettikleri Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarından koptu. İmamoğlu'nun övündüğü tek icraatı da elinde patladı." diyerek CHP'li Başkanı topa tuttu.