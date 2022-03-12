Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası yine ayrıldı! Köprü trafiğe kapatıldı

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ

İmamoğlu'nun "uzun yıllar hizmet edecek" dediği köprünün kapatılması, sosyal medyada gündem oldu.

İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyada "Çok değil 7 ay sonra o köprü, bağlantı noktasındaki açılmalar nedeniyle İstanbullulara hizmet veremedi." şeklinde eleştirildi.

KENDİNİ SAVUNDU

Afet Koordinasyon Merkezi'nde bugün yaptığı açıklamada, köprünün 5 saat süren çalışmaların ardından trafiğe açıldığını hatırlatan İmamoğlu, "Denizin üzerindeki Unkapanı Köprüsü, Haliç üzerindeki. Kara kısmındaki üst geçidi olan bölümde yaptığımız inşaatla ilgisi yok. Yapısal bir sorun değil, giderildi." sözleriyle kendini savundu.