İstanbul trafik yoğunluğu | İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Kente girişler yasaklandı... Kazalar peş peşe geldi

ESENYURT'TA SERVİS ARAÇLARI YOLDA KALDI

Esenyurt'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle servis araçları yolda kaldı. Servis şoförü dışarı çıkacak sürücüleri de uyararak, "Kimse çıkmasın. Sadece kaza yaparlar, başka da bir şey olmaz" dedi.

İstanbul'da gece başlayan kar yağışı Esenyurt'ta da etkisini gösterdi. Sabah işçileri taşımak için yola çıkan servis araçları yolda kaldı. Kontak kapatan şoförler, evlerine geri dönmeye çalıştı.