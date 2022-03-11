İstanbul trafik yoğunluğu | İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Kente girişler yasaklandı... Kazalar peş peşe geldi

İstanbul'da lapa lapa yağan kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Yollarda kazalar da peş peşe geldi. İşte İstanbul'daki kazalar:
KÜÇÜKÇEKMECE E5'TE ARAÇLAR YOLDA KALDI
İstanbul'da etkili olan kar yağışının etkisiyle ortalık kapla kaplandı. Küçükçekmece E5'te sürücüler yolda kaldı.
İstanbul'da dün aralıklarla etkili olan kar yağışı, yeni günde etkisini iyice arttırdı. Gece saatlerinden itibaren iyice bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü. Beylikdüzü'nde sabah işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yığınıyla karşılaştı.
Küçükçekmece E5'te ise sürücüler yolda kaldı. Belediyeye tepki gösteren bir sürücü, "Geçen sefer de başımıza geldi. Ama bugün de aynı görüntüler yaşanıyor" dedi.
Başka bir sürücü de uyarıların yapıldığını ancak yine yollarda kaldıklarını söyledi.
FATİH'TE 3 İETT OTOBÜSÜ YOLDA KALDI
Fatih'te yoğun kar yağışı nedeniyle 3 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolcular yollarına yaya olarak devam ederken, otobüs sürücüleri araçlarını kurtarmaya çalıştı.
Yolcular yolun geri kalanını yaya olarak devam etti. İETT otobüsü sürücüleri ilerlemek için birbirlerine yardım etti.