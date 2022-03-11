🚍11 MART ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ durduruldu mu? İstanbul’da otobüsler iptal mi? İstanbul’a girişler kapandı mı?

İstanbul'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Özellikle şehirlerarası otobüs seferleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugün açıklanan duyuruda merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Peki, 11 Mart şehirler arası otobüs seferleri durduruldu mu? İstanbul'da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı? İşte merak edilenler!
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;
10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,