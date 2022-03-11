Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.03.2022 09:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2022 09:15
    ABONE OL

    🚍11 MART ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ durduruldu mu? İstanbul’da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı?

    Yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte İstanbul'da otobüs seferlerinin iptal edilip edilmediği sorularının ardından İstanbul Valiliği bir açıklamada bulundu.Peki, 11 Mart şehirler arası otobüs seferleri durduruldu mu? İstanbul’da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    🚍11 MART ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ durduruldu mu? İstanbul’da otobüsler iptal mi? İstanbul’a girişler kapandı mı?

    İstanbul'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Özellikle şehirlerarası otobüs seferleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Bugün açıklanan duyuruda merak edilen sorunun cevabı belli oldu. Peki, 11 Mart şehirler arası otobüs seferleri durduruldu mu? İstanbul'da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı? İşte merak edilenler!

    11 MART OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

    Flash! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bir sonraki duyuruya kadar; İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur.

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

    10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,



        Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

        İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,



        Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

        Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adı Sevgi fragman
        Haberler Güncel 🚍11 MART ŞEHİRLERARASI OTOBÜS SEFERLERİ durduruldu mu? İstanbul’da otobüsler iptal mi? İstanbul'a girişler kapandı mı?
            SON DAKİKA