Uçuşlar iptal mi? Türk Hava Yolları THY, Pegasus 10-11 Mart uçak seferleri iptal mi edildi? İptal olan uçuşlar hangileri?

TÜRK HAVA YOLLARI THY'DEN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI!



Değerli yolcularımız,

İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.