Uçuşlar iptal mi? Türk Hava Yolları THY, Pegasus 10-11 Mart uçak seferleri iptal mi edildi? İptal olan uçuşlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Uçak bileti alan veuçuş seferleri olan vatandaşlar olumsuz hava şartlarından dolayı iptal durumun söz konusu olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte güncel bilgiler...
TÜRK HAVA YOLLARI THY'DEN UÇUŞ İPTALİ AÇIKLAMASI!
Değerli yolcularımız,
İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle, 10-11 Mart 2022 tarihli İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarımızda iptaller yaşanmaktadır. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden; uçuş numaranızı veya parkurunuzu girerek ulaşabilir, iade, değişiklik veya açığa alma gibi haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz.
Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve biletin düzenlendiği acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler.
Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
THY İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ