Son dakika: 🚍Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? 10 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı?

Kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Bir önceki gün İstanbul Valiliği tarafından karla mücadele kapsamında tedbirler duyuruldu. Vatandaşlar da bu tedbirler içerisinde toplu taşıma araçlarının durumunu araştırmaya başladı. Peki Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? 10 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı? İşte Valilik tarafından duyurulan tedbirler ve yoğun olarak araştırılan soruların yanıtları...
OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarına ayar verildi. Buna göre vatandaşların mağdur olmamaları için seferler çoğaltıldı.
Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara da ek sefer konulacak.
10 MART METRO, METROBÜS, MARMARAY, İETT SEFERLERİ VAR MI?
İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarda seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı.
Marmaray seferleri de 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,