Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde yarın okullar tatil mi? ⛄11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde’de ders olacak mı? Valilik açıklaması…

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi



Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik uyarılara göre kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."

Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.