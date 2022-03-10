Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Ordu, Zonguldak, Bartın, Niğde'de ders olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler kar tatili açıklamalarını yakından takip eder oldu ve kendi ilinde yarın ders olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte güncel gelişmeler...
⛄11 MART CUMA ORDU, ZONGULDAK, BARTIN, NİĞDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının kent genelinde etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde 11 Mart cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.
Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinin kırsal mahallelerinde tüm okullarda, ilçelerin genelinde ise taşımalı eğitime yarın ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlileri yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik uyarılara göre kuvvetli kar yağışı beklentisi ile ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 11 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir."
Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.