Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.03.2022 06:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.03.2022 10:48
    ABONE OL

    İstanbul'da yoğun kar! Meteoroloji'nin uyardı megakent beyaza büründü | Ali Yerlikaya duyurdu: Kontrollü olarak başladı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası günlerdir İstanbul’da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini devam ettiriyor. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini kentin birçok noktasında gösterdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyoların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklamasında bulundu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Megakent beyaza büründü!

    Tipi İstanbul'u ikinci kez esir aldı. Meteorolojiden gelen "turuncu alarm" açıklamalarının ardından İstanbul Valiliği de peş peşe yeni önlemler aldığını duyurdu ve beklenen kar çarşamba günü kuzey bölgeden İstanbul'a giriş yaptı.

    Çarşamba günü gece saatlerinde etkisini artıran tipi perşembe sabahı itibarıyla da devam etti.

    Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul karla kaplandı.

    GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ


    Özellikle de araç trafiği için en dikkatli olunulması gereken noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.


        ARAÇALAR KARLA KAPLANDI DEV KÖPRÜ GÖRÜLEMEZ HALE GELDİ


        Hızlarını düşüren araçlar karla kaplandı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, iki yakayı birbirine bağlayan dev köprü sadece metreler öteden bile görülemez hale geldi.

        Araçları ile yola çıkan vatandaşların yokuşlarda zorluk çektiği görüldü. Birçok noktada da sürücülerin araçlarına zincir taktığı görüldü.




        Günlerdir İstanbul'da beklenen kar yağışı çarşamba gününden itibaren etkisi göstermeye başlamıştı. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini kentin birçok noktasında gösterdi.

            Tipi nedeniyle TEM Otoyolunda seyir eden araçlar sorun yaşarken Taksim Meydanında da kartpostallık görüntüler oluştu.


            Megakent'te etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de etkisini D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun belirli kesimlerinde etkili oldu.

            Zaman zaman tipinin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi düşerken seyir halindeki araçların da hızını yavaşlattığı kameralara yansıdı. Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında da Okmeydanı istikametine seyir eden araçların kar yağışı nedeniyle zorlandığı görüldü.

            İstanbul'da imdada polisler yetişti

            AVM'LERE KAR DÜZENLEMESİ
            İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili olurken alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi.

            İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki zorlu hava şartları dikkate alınarak Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile yapılan görüşmede, AVM'lerin bugün 12.00'den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00'de kapanması konusunda mutabakat sağlanmıştır." dedi.

                İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyoların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." açıklamasında bulundu.

                OTOBÜS ÇIKIŞLARI DURDURULDU
                İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüslerin çıkışlarının durdurulduğunu bildirdi.

                Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bir sonraki duyuruya kadar ilimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

                TRAFİK YÜZDE 58
                Saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.

                BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

                İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

                Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'a turuncu, 56 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

                BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
                Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                HAVA SICAKLIĞI
                Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

                RÜZGAR
                Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, İskenderun Körfezi'nde güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

                KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
                Yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana'nın doğusu, K. Maraş'ın güneybatısı ile doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman, Batman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
                Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
                Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
                Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

                BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
                MARMARA
                Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

                ÇANAKKALE °C, 3°C
                Çok bulutlu

                İSTANBUL °C, 2°C
                Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                KIRKLARELİ °C, 2°C
                Çok bulutlu

                KOCAELİ °C, 2°C
                Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

                    EGE
                    Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Aydın çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                    A.KARAHİSAR °C, -4°C
                    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

                    DENİZLİ °C, 3°C
                    Çok bulutlu

                    İZMİR °C, 6°C
                    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

                    MANİSA °C, 4°C
                    Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

                    AKDENİZ
                    Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ile Kahramanmaraş'ın güneybatı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde kuzeyli, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

                    ADANA °C, 13°C
                    Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

                    ANTALYA °C, 10°C
                    Çok bulutlu

                    HATAY °C, 11°C
                    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

                    ISPARTA °C, -1°C
                    Çok bulutlu

                    İÇ ANADOLU
                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

                    ANKARA °C, 0°C
                    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

                    ESKİŞEHİR °C, -2°C
                    Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

                    KAYSERİ °C, -1°C
                    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    KIRŞEHİR °C, 0°C
                    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    BATI KARADENİZ
                    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

                    BOLU °C, -3°C
                    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    DÜZCE °C, 1°C
                    Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

                    KASTAMONU °C, -2°C
                    Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                    ZONGULDAK °C, 2°C
                    Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

                    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                    Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                    RİZE °C, 4°C
                    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

                    SAMSUN °C, 4°C
                    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

                    TOKAT °C, 1°C
                    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    TRABZON °C, 5°C
                    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

                    DOĞU ANADOLU
                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari ile Van'ının güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

                    ERZURUM °C, -1°C
                    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    KARS °C, 2°C
                    Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

                    MALATYA °C, 6°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                    VAN °C, 4°C
                    Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yüksek kesimleri ile güney çevreleri yer yer yoğun kar yağışlı

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                    DİYARBAKIR °C, 9°C
                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

                    GAZİANTEP °C, 5°C
                    Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    SİİRT °C, 6°C
                    Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

                    ŞANLIURFA °C, 9°C
                    Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Adı Sevgi fragman
                    Haberler Güncel İstanbul'da yoğun kar! Meteoroloji'nin uyardı megakent beyaza büründü | Ali Yerlikaya duyurdu: Kontrollü olarak başladı
                        SON DAKİKA