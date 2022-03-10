Isparta, Nevşehir, Uşak, Samsun yarın okullar tatil mi son dakika? ⛄11 Mart Cuma Isparta, Nevşehir, Uşak, Samsun'da ders var mı? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden vatandaşlar kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor ve kendi şehrinde okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. İşte güncel gelişmeler...
⛄11 MART CUMA ISPARTA, NEVŞEHİR, UŞAK, SAMSUN YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi
Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bayburt'ta kar nedeniyle eğitime ara verildi
Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.