Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu yarın okullar tatil mi? ⛄11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu’da ders olacak mı? Valilik açıklaması…

⛄11 MART CUMA ÇANAKKALE, BALIKESİR, MUĞLA, KASTAMONU YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale'de eğitime kar engeli



Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga'da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart'ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.