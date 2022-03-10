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    • 10.03.2022 23:57
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    Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu yarın okullar tatil mi? ⛄11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu’da ders olacak mı? Valilik açıklaması…

    Akşam saatlerinde yoğunlaşan Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türkiye genelinde yoğun kar yağışı görülüyor ve bu şehirlerde ulaşım da olumsuz etkilendiği için valiliklerden okullarda kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu’da yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarın ders işlenip işlenmeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki 11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu’da ders olacak mı? Valilik açıklaması…

    takvim.com.tr
    Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu yarın okullar tatil mi?

    Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu'da ders olacak mı? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kar tatili açıklamaları peşpeşe gelmeye devam ederken kendi ilinde yarın okullarda ders olup olmayacağını merak edenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu'da yarın okullarda ders var mı yok mu? İşte yanıtı...

    11 MART CUMA ÇANAKKALE, BALIKESİR, MUĞLA, KASTAMONU YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Çanakkale'de eğitime kar engeli

    Çanakkale'nin Biga ve Bayramiç ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime, Çan ve Yenice ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin bazı noktalarında kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre bölgedeki olumsuzlukları önlemek için, Bayramiç ve Biga'da taşımalı eğitime, Çan ve Yenice'de ise tüm okullarda eğitim ve öğretime 11 Mart'ta, bir gün ara verildiği, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

    Balıkesir'de 6 ilçede daha yarın eğitime ara verildi

    Vali Hasan Şıldak, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtını verdi

    Balıkesir'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın 6 ilçede daha okullar tatil edildi.

    Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Altıeylül, Karesi, Dursunbey, İvrindi, Kepsut ve Savaştepe'de de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

    Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara "Sayın Valim tatil istiyoruz" yazan öğrencilerin fotoğraflarını paylaşıp "Sevgili öğrencilerimizi kırmayalım o zaman" yanıtıyla okulların tatil edildiğini duyurdu.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu personellerinin de yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

    Kentte, dün Balya, Bandırma, Manyas, Susurluk, Erdek, Gönen ve Marmara'da perşembe ve cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 11 Mart Cuma ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

        Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 7 ilçede eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ağlı, Bozkurt, Doğanyurt ,Cide, Küre ve Şenpazar ilçelerinde etkili olması beklenen kar ve buzlanma nedeniyle 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildi.

        İnebolu ilçesinde de taşımalı eğitime yarın ara verildiği öğrenildi.
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        Haberler Güncel Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu yarın okullar tatil mi? ⛄11 Mart Cuma Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Kastamonu’da ders olacak mı? Valilik açıklaması…
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