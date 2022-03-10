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    • 11.03.2022 10:40
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    • 11.03.2022 10:41
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    11 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı? Son dakika: 🚍Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?

    Kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Bir önceki gün İstanbul Valiliği tarafından karla mücadele kapsamında tedbirler duyuruldu. Vatandaşlar da bu tedbirler içerisinde toplu taşıma araçlarının durumunu araştırmaya başladı. Peki Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? 11 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı? İşte Valilik tarafından duyurulan tedbirler ve yoğun olarak araştırılan soruların yanıtları...

    Son dakika: 🚍Otobüs seferleri iptal mi edildi?

    Karla mücadele kapsamında İstanbul'da bir çok tedbir alındı. Eğitime ara verilirken, memur ve işçiler de idari izinli sayıldı. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı şiddetini artırırken dışarı çıkanlar toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmadığını merak etti. Peki Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu? 11 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı? İşte yanıtları...

    OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

    İstanbul'u esir alan kar yağışı nedeniyle toplu taşıma araçlarına ayar verildi. Buna göre vatandaşların mağdur olmamaları için seferler çoğaltıldı.

    Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara da ek sefer konulacak.

    11 MART METRO, METROBÜS, MARMARAY, İETT SEFERLERİ VAR MI?

    İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarda seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı.

    Marmaray seferleri de 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02:00'ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.

    İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?

    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

        📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        📌Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        📌Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
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        Haberler Güncel 11 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı? Son dakika: 🚍Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?
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