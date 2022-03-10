11 Mart metro, metrobüs, Marmaray, İETT seferleri var mı? Son dakika: 🚍Otobüs seferleri iptal mi edildi? İstanbul'da otobüsler çalışıyor mu?

📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.