10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık? Marketler bugün saat kaçta kapanıyor?

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi ŞOK'ta bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri aralığında hizmette bulunmaktadır. Buna ek olarak Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması çeşitli yoğunluk durumuna bağlı olarak 00.00'a kadar da online hizmet sunmaktadır.