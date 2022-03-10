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    • Güncel
    • 10.03.2022 16:45
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    • 10.03.2022 16:50
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    10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık? Marketler bugün saat kaçta kapanıyor?

    Tüm illerden vatandaşlar 10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısının gelmesi ve İstanbul için turuncu alarm vermesinin ardından temel ihtiyaçlarını almak için marketleri ziyaret etmek isteyen vatandaşlar marketlerin açıldığı ve kapandığı saatleri öğrenmek istiyor. Peki marketler bugün saat kaçta kapanıyor?

    takvim.com.tr
    10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık?

    10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık? Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışının beklenmesinin ardından İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı ve vatandaşların gözü market çalışma saatlerine çevrildi. İşte güncel bilgiler...

    10-11-12-13-14 MART TARİHLERİNDE MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?

    Marketlerin çalışma saatleri bağlı bulundukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

    🔔Kar yağışı nedeniyle market çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

    BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir.

    A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

    A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir. Fakat bununla birlikte bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

        ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri aralığında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi ŞOK'ta bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        MİGROS KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        Migros marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri aralığında hizmette bulunmaktadır. Buna ek olarak Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros'un hemen uygulaması çeşitli yoğunluk durumuna bağlı olarak 00.00'a kadar da online hizmet sunmaktadır.

        CARREFOURSA KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

        Carrefour marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 - 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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        Haberler Güncel 10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık? Marketler bugün saat kaçta kapanıyor?
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