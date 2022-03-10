10-11-12-13-14 Mart tarihlerinde BİM, ŞOK, A101 ve Migros marketler saat kaça kadar açık? Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışının beklenmesinin ardından İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı ve vatandaşların gözü market çalışma saatlerine çevrildi. İşte güncel bilgiler...
10-11-12-13-14 MART TARİHLERİNDE MARKETLER KAÇTA KAPANIYOR?
Marketlerin çalışma saatleri bağlı bulundukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.
🔔Kar yağışı nedeniyle market çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir.
A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?
A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatlerinde vatandaşlar için hizmet vermektedir. Fakat bununla birlikte bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.