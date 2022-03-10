Gümüşhane ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 11 Mart Cuma Gümüşhane ve Kahramanmaraş'ta okullarda ders var mı? Valilik açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Gümüşhane ve Kahramanmaraş'ta yaşayan öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarın okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler...
11 MART CUMA GÜMÜŞHANE VE KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Gümüşhane'de eğitime kar engeli
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları istendi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve kar yağışından dolayı eğitime yarın ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla eğitim öğretime 1 gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.