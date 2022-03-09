Yarın noterler açık mı kapalı mı? 10 Mart Perşembe ve 11 Mart Cuma günü noterler, nöbetçi noterler hizmet verecek mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. İstanbul'un Valiliği bazı kurumlarda meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı nedeniyle idari izin açıklamasını yapmasının ardından gözler en sık ziyaret edilen noterlere çevrildi? Peki yarın noterler çalışacak mı?
YARIN NOTERLER AÇIK MI KAPALI MI?
İstanbul'un Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre sağlık, güvenlik, ulaşım hizmetleri gibi zorunlu olan mesleklerde görev alan kamu çalışanlarının dışındaki tüm kamu personelleri 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılacak.
NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?
Normal şartlar altında hafta sonları hizmet vermeyen noterler, 2019 yılı itibariyle nöbetçilik sistemine geçti. Böylece cumartesi ve pazar günleri nöbetçi noterler üzerinden işlemler gerçekleştirilebilecek.
Hafta sonu 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren nöbetçi noterler, kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.
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