Yarın kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe anaokulu ve kreşler kapalı mı olacak? İstanbul Valiliği'nden son dakika açıklama!

İstanbul kara teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Sibirya'dan gelecek soğuk hava dalgaları İstanbul başlta olmak üzere bir çok ili etkisi altına alacak. İl Valilikleri de bu kapsamda önlemler almaya başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından alınan önlemleri açıkladı. Anaokulı ve kreşlere çocuklarını gönderen veliler dikkat! Peki Yarın kreşler tatil mi? 10 Mart Perşembe anaokulu ve kreşler kapalı mı olacak? İşte alınan önlemler hakkında detaylar...
YARIN KREŞLER TATİL Mİ?
Yarın yani 10 Mart Perşembe günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri tatil edildi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.'' denildi.
ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME ARA
Diğer tedbirler ise şöyle sıralandı:
📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
ÇALIŞANLARA İDARİ İZİN
📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,