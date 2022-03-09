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    • 09.03.2022 16:54
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    • 09.03.2022 17:00
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    Yarın kargolar açık mı? 10 Mart Perşembe günü kargolar hizmet verecek mi? Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, PTT kargo çalışma saatleri

    Tüm illerden vatandaşlar yarın kargolar açık mı sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen kar yağışı uyarısından dolayı bazı kurumlarda idari izinler yapılırken yoğun kar beklentisinden olumsuz etkilenilmemesi adına valilik tarafından yeni kararlar alındı. En çok ziyaret edilen yerlerden biri olan kargo şirketlerinin yarın çalışıp çalışmayacağı merak edildi. Peki 10 Mart Perşembe günü kargolar hizmet verecek mi? Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, PTT kargo çalışma saatleri nedir?

    takvim.com.tr
    Yarın kargolar açık mı?

    Yarın kargolar açık mı? 10 Mart Perşembe günü kargolar hizmet verecek mi? Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras, PTT kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden 10 Mart'ta İstanbul için TURUNCU alarm verildi ve bu gelişme üzerine vatandaşlar en çok ziyaret edilen kargo şirketlerinin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

    PTT KARGO

    PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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