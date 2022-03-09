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    • 09.03.2022 17:42
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    Yarın hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? 10 Mart Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler hizmet verecek mi?

    Meteoroloji’den gelen kar yağışı uyarısı nedeniyle turuncu alarm verildi, yarın hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İstanbul'da 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günlerinde idari izinli sayılacak çalışanlar yer alıyor ve bunu duyan vatandaşlar en çok ziyaret edilen hastaneler, sağlık ocağı, eczanelerdeki güncel durumu merak ediyor. Peki 10 Mart Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler hizmet verecek mi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Yarın hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı?

    Yarın hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? 10 Mart Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler hizmet verecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinde sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği için tedbirler alınmaya başlandı ve bazı sektörlerde çalışanlara idari izin verildi. Peki yarın hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler kapalı mı olacak?

    YARIN 10 MART PERŞEMBE HASTANELER, SAĞLIK OCAĞI VE ECZANELER KAPALI MI, AÇIK MI?

    İstanbul'da güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verildi. Dolayısıyla hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler yarın açık olacak.

    KAR NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?

    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

        📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        📌Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        📌Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
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        Haberler Güncel Yarın hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler açık mı? 10 Mart Perşembe günü hastaneler, sağlık ocağı, eczaneler hizmet verecek mi?
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