Son dakika: Fethullah Gülen öldü mü, zehirlendi mi? Fethullah Gülen'e ne oldu?

Sosyal medya gece yarısı Fethullah Gülen'in öldüğü yönündeki iddia ile çalkalandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli yayıncılar Tughra Books ve Blue Dome Press tarafından Twitter'da Fethullah Gülen hakkında paylaşım yapıldı. Gülen'in öldüğü iddia edilen paylaşım kısa bir süre kaldıktan sonra silindi. Hal böyle olunca Fethullah Gülen öldü mü, zehirlendi mi? Fethullah Gülen'e ne oldu? soruları gündeme geldi. Peki konu hakkında bir açıklama geldi mi? İşte son dakika gelişmeler...