Kocaeli Gebze, Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 🕧 10 - 11 Mart kar tatili olan iller ve ilçeler TAM LİSTE! Valilik - MEB açıklamaları!

Soğuk havalar yurdun büyük kesimini etkisi altına alırken Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öğrenci ve veliler ise valiliklerden 'Okullar tatil edildi' açıklamasına kilitlendi. Yurdun birçok ilinde devam eden ve yağması beklenen kar yağışıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak içerisinde. Okulların tatil edilmesiyle son dakika açıklaması geldiği anda haberimizden takip edebilirsiniz.
10 MART 2022 KOCAELİ, BURSA, YALOVA, DÜZCE, SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Bayburt'ta eğitime 'kar' engeli
BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.
Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.
9 - 10 - 11 MART HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.