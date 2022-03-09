İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul kar yağışı bugün mü, başladı mı? ⛔ AKOM böyle uyardı! Aybar kar fırtınası nedir?

⛄İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da beklenilen kar yağışı Arnavutköy'de kar yağışı başladı. Meteorolojinin uyarılarının sonrasında İstanbul'da kar yağışı başladı.

Kar, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu ve Yassıören Mahallesi'nde kendini gösterdi.

👉İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

İstanbul'da beklenilen kar yağışı son 35 senenin en yoğun kar yağışı olarak biliniyor. Kar yağışı haberlerinin gelmesi ile eş güdümlü Türk Hava Yolları çoğu seferini iptal etti. Aynı vakitte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri de teyakkuz haline geçti. 9 Mart çarşamba günü başlayacak olan kar yağışının 15 Mart piyasa gününe kadar devam edeceği ön görü ediliyor.

👉İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkileri altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenilen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, yanında il çapında yer yer güçlü kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı ön görü ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün boyunca etkili olacak kar yağışının Ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

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