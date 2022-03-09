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    • 09.03.2022 16:48
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    Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Valilik açıklamaları

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodla uyardı. İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 9 Mart gece saatlerinde başlaması beklenen yağışın bir çok ilde hayatı olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. Hal böyle olunca kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de yarın okullar tatil mi? İşte 10 Mart Perşembe kar tatili olan iller ve valilik son dakika açıklamaları...

    Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin’de yarın okullar tatil mi?

    10 Mart Perşembe kar tatili olan iller gündemde yer alıyor. MGM uyarıları sonrası milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli bulundukları illerde okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Özellikle de Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'deki vatandaşlar yoğun araştırmalara koyulmuş durumda. Peki söz konusu bu illerde Valiliklerden 'kar tatili açıklamaları geldi mi? Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtları...

    GAZİANTEP, KAHRANMARAŞ, HATAY, KİLİS, ŞANLIURFA, ADANA, MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verildi.'' denildi.

    Yarın tatil edilen illerin tamamı şöyle...

    10 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    BAYBURT'TA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

    BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

    Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

    KOCAELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

    Kocaeli'de, kentte etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi.

    Açıklamada, yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

        METEOROLOJİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA

        MARMARA
        Çok bulutlu, Çanakkale dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

        EDİRNE °C, 6°C
        Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        İSTANBUL °C, 5°C
        Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 3°C
        Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 10°C
        Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere karla karışık yağmurlu

        İZMİR °C, 10°C
        Çok bulutlu

        MANİSA °C, 8°C
        Çok bulutlu

        AKDENİZ
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ADANA °C, 16°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA °C, 14°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 15°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA °C, 7°C
        Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, öğle saatlerinden itibaren yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA °C, 5°C
        Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 3°C
        Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KAYSERİ °C, 5°C
        Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KIRŞEHİR °C, 6°C
        Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 1°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DÜZCE °C, 4°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KASTAMONU °C, 2°C
        Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 5°C
        Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olmak üzere iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 7°C
            Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 5°C
            Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 4°C
            Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            TRABZON °C, 7°C
            Çok bulutlu, yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, 2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KARS °C, 2°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

            MALATYA °C, 9°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            VAN °C, 5°C
            Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve güney ilçelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batman, Siirt ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 10°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            GAZİANTEP °C, 10°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SİİRT °C, 8°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ŞANLIURFA °C, 12°C
            Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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            Haberler Güncel Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Mersin'de yarın okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe kar tatili olan iller: Valilik açıklamaları
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